Суд арестовал руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

На два месяца арестован начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин, который первым прибыл к горящему торговому центру «Зимняя вишня».

Такое решение во вторник, 10 июля, вынес Центральный районный суд города Кемерово. Представитель прокуратуры просил назначить обвиняемому домашний арест, о содержании под стражей ходатайствовал представитель следствия.

«В марте Андрей Бурсин сообщил, что спасателей никто не встретил и не дал понять, сколько людей внутри — ни охраны, ни администрации на месте не было», — сообщает ТАСС.

Как ранее писал Сиб.фм, Андрея Бурсина подозревают в халатности. По версии следствия, он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерово на месте пожара, а также проведение разведки пожара надлежащим образом.

Напомним, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на встрече с потерпевшими и родственниками погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» сообщил, что семерым фигурантам обвинение в окончательной редакции предъявят в ближайшее время.