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Впервые в России: учить криптографии на английском будут в новосибирском вузе

 11 июля, 15:50
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Впервые в России: учить криптографии на английском будут в новосибирском вузе
фото с сайта pixabay.com

Первую в стране англоязычную магистратуру по криптографии откроют в НГУ — выпускники смогут работать в НИИ и компаниях, специализирующихся на защите данных и информационной безопасности.

Занятия начнутся в новом учебном году, сообщает пресс-служба вуза. Срок обучения — два года. Преподавать в университете будут зарубежные специалисты в области криптографии.

«Основная цель — привлечь сильных студентов со всего мира для глубокого изучения теоретических и практических аспектов современной криптографии и дальнейшего вовлечения перспективных студентов в научно-исследовательскую деятельность в данной области на базе НГУ», — сообщили в пресс-службе вуза.

Планируется, что программа пройдёт международную сертификацию и аккредитацию — так её смогут признать ведущие мировые образовательные и исследовательские организации.

Напомним, из-за лишения аккредитации на 2,5 тысячи меньше студентов примут новосибирские вузы.

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