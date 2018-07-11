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«Герои из 90-х»: журналист пожаловался на угрозы от мужа новосибирской чиновницы

 11 июля, 13:41
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«Герои из 90-х»: журналист пожаловался на угрозы от мужа новосибирской чиновницы
фото Сергея Мордвинова из архива Сиб.фм

Новосибирский журналист Константин Антонов утверждает, что супруг начальницы департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии пишет ему неоднозначные сообщения.

О случившемся рассказал Константин Антонов. Сегодня, 11 июля, утром ему написал Дмитрий Терешков, муж начальницы департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой.

«Ну, а что, товарищи! Криминал и герои из 90-х, а ещё конченые идиоты, в красном они или в сиреневом, — отличительная черта нынешней Новосибирской городской системы управления», — написал на своей странице в Facebook журналист.

Также он отметил, что не собирается идти в полицию с заявлениями об угрозах. А опубликовал данную переписку, так как хочет, чтобы люди поняли — «кто сегодня управляет городом».

Вероятно, причиной конфликта стала не так давно опубликованная в соцсети запись журналиста, где он просил обратить внимание на плачевное состояние туалета в ПКиО «Берёзовая роща» мэра Анатолия Локтя и Анну Терешкову.

«А если Анатолий Евгеньевич не посещает „Берёзовую рощу“, то здесь, естественно, не появляется главная городская Женщина в красном! Поэтому нет из этих мест селфи с лучезарной улыбкой. И некому сфотать единственную мусорницу дизайна КБ „Стрелка“. Команда в красном, ты где? Тебя в „Роще“ ждёт субботник в красном заведении! Тьфу, позорище! Столица Сибири, блин... А сколько понтов и показухи в других местах», — написал Константин Антонов.

На данный момент Сиб.фм ждёт комментарий Дмитрия Терешкова.

Напомним, в апреле подростки избили и ограбили иркутского журналиста за неровную походку.

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