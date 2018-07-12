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Беременная иркутянка спасла щенков из гудронного болота

 12 июля, 17:52
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Беременная иркутянка спасла щенков из гудронного болота
фото со страницы приюта «Ной» в Instagram

Волна спасения щенят прошла по Иркутской области: за два дня в региональной столице и Ангарске спасли семерых малышей.

Галина, жительница Иркутска, находящаяся на седьмом месяце беременности, каждый день кормила щенков на одной из баз. Но однажды она не нашла их на привычном месте. Прислушавшись, женщина услышала за забором писк, который доносился из болота с гудроном.

«Там четыре щенка, один уже погибший прямо на середине болота. Я полезла вытаскивать. Я смогла вытащить одного почти полностью, второго пододвинуть и провалилась. Я кое-как вылезла оттуда, на самом краю ушла туда на 20 сантиметров, не знаю, какая глубина посередине. Щенки были далеко от края изначально, их туда намеренно закинули стопроцентно. Пара рабочих помогла мне вытянуть одного из выживших на край. И ушли», — написала о случившемся женщина в Instagram.

Галина предполагает, что таким образом руководство базы пыталось избавиться от щенков, которые жили у них на территории. Потому что сами малыши не смогли перебраться через забор, да и вряд ли бы захотели далеко уходить от мамы.
Всего щенят было четверо, однако двое скончались от отравления гудроном. Выживших передали в приют «Ной», где местные жители помогли со сбором средств на лечение.

«Спасибо, что не прошли мимо и что разделили с нами эту общую беду! Дети сейчас спят, завтра утром снова мыться, пьют лекарства, кушают и снова на системы! Спасибо ещё раз огромное!» — написали волонтёры в Instagram.

Аналогичный случай произошёл в Ангарске. Накануне там из ямы с гудроном вытащили троих щенков.

Напомним, в июле гудронного щенка вылечили и спасли всем Новосибирском.

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