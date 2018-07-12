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Иркутский следователь СК сбила ребёнка-велосипедиста

 12 июля, 17:36
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Иркутский следователь СК сбила ребёнка-велосипедиста
фото с сайта pixabay.com

Сотрудница следственного управления СК РФ по Иркутской области сбила юного велосипедиста — полиция проводит проверку.

Во вторник, 10 июля, в Шелехове под колёса автомобиля попал девятилетний велосипедист — пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и ссадинами. Как выяснилось, за рулём транспортного средства находилась следователь Шелеховского отдела СК.

По словам очевидцев, сразу после аварии ребёнок поднялся и собрался ехать дальше, но водитель его остановила, вызвала полицию и скорую, а также своё руководство.

Правоохранители проводят по этому факту проверку. Следствие уже установило, что ДТП произошло на участке проезжей части без пешеходного перехода, по предварительной информации, превышения скорости не было.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, речи о привлечении водителя к уголовной ответственности не идёт.

«Скорее всего, следователь получит наказание по административной статье, поскольку был причинён лёгкий вред здоровью», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в апреле машина сбила семилетнего мальчика в Новосибирской области.

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