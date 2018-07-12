Кошка-кормилица приютила детёнышей манула в Новосибирском зоопарке

Обычная домашняя кошка-кормилица стала приёмной мамой для трёх детёнышей манула в Новосибирском зоопарке.

Зоологи рассказывают, что у самки манула родилось пять детёнышей, троих пришлось сразу забрать, потому что они появились на свет очень слабыми. Сейчас малыши и кошка находятся в специальном недоступном для наблюдения вольере.

«Маленькие манулы хорошо набирают вес и развиваются по возрасту. Их уже ненадолго выносят в открытый вольер и скоро они полностью в него переедут, и все смогут наблюдать за малышами», — рассказали в зоопарке.

Кстати, уже сейчас можно увидеть потомство другой самки манула, в этом году она стала самой многодетной — сразу шесть котят. Зоологи отмечают, что новорождённый манул весит всего 80-100 граммов. К двум месяцам их вес увеличивается почти в десять раз. Только когда малыши подрастают, их осматривают, взвешивают, проводят вакцинацию.

В Новосибирском зоопарке манулы размножаются с 1995 года. За эти годы котят отправляли жить в зоопарки Германии, Чехии, Польши, Франции, Швейцарии, Австрии и Великобритании.

Напомним, в конце июня четыре милых зверька из семейства беличьих и две патагонские мары поселились в Новосибирском зоопарке и готовы порадовать собой посетителей.