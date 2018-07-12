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Экс-наркополицейского за торговлю героином в Омске отправили в колонию

 12 июля, 14:56
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Экс-наркополицейского за торговлю героином в Омске отправили в колонию
фото с сайта joyreactor.cc

После упразднения омского ФСКН мужчина перешёл в линейное отделение полиции, но работать с наркотиками не перестал.

Калачинский городской суд приговорил 34-летнего экс-сотрудника УФСКН по Омской области к шести годами и девяти месяцам колонии строгого режима по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в крупном размере».

По версии суда и следствия, после упразднения ведомство, в котором работал подсудимый, вошло в состав МВД, и он стал работать в линейном управлении полиции в Омске. В марте 2017 года он купил у драгдилера героин для перепродажи. Затем расфасовал наркотик по упаковкам и сложил товар в своём гараже.

Позже он продал наркотик жителю Калачинска, которого он знал по работе, а спустя какое-то время — другому клиенту.

«Общая масса проданного злоумышленником героина составила около 15 граммов. Указанная преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами в ходе оперативных мероприятий», — сообщила прокуратура Омской области.

Приговор в отношении экс-наркополицейского ещё не вступил в законную силу.

Напомним, в июле за продажу наркотиков новосибирские супруги получили серьёзные сроки.

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