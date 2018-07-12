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Новосибирские пловцы привезли из Европы золото

 12 июля, 15:26
Новосибирские пловцы привезли из Европы золото
фото с сайта pixabay.com

На первенстве Европы в Финляндии выступили два новосибирца, они завоевали четыре золотые медали и одну бронзовую.

В составе сборной России выступили 39 человек, Новосибирск представили пловцы Даниил Марков и Екатерина Никонова.

«Все победы пришлись на эстафетные старты в составах „четвёрок“, а единственную личную награду завоевал Даниил на дистанции 50 метров баттерфляем», — сообщается на сайте департамента физической культуры и спорта Новосибирской области.

Сейчас новосибирские пловцы готовятся к российскому этапу Кубка мира — он пройдёт в сентябре в Казани. Кроме того, Даниил Марков рассчитывает выступить в составе сборной России на юношеских Олимпийских играх-2018 в Аргентине.

Напомним, в мае новосибирский спортсмен стал президентом Олимпийского комитета России.

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