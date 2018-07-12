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Обвиняемого по делу «Зимней вишни» пожарного этапируют из Москвы в Кемерово

 12 июля, 19:13
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Обвиняемого по делу «Зимней вишни» пожарного этапируют из Москвы в Кемерово
фото с сайта pixabay.com

Из Москвы в Кемерово после психолого-психиатрической экспертизы этапируют начальника пожарного караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина.

Экспертиза проходила в институте имени Сербского. С её результатами сторону защиты ознакомят не раньше, чем обвиняемый вернётся в Кузбасс. Напомним, что Генина обвиняют в халатности.

Также под стражей находятся бывший глава управления МЧС по региону Александр Мамонтов, руководитель управления надзорной деятельности ведомства Григорий Терентьев и начальник службы пожаротушения первого отряда ФПС по области Андрей Бурсин.

«В защиту пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина собирают подписи под петициями, которые были созданы на сайте change.org сразу после ареста обвиняемых. Господина Генина поддержали уже 52,6 тысячи человек, а господина Бурсина — более 46 тысяч», — сообщил «Коммерсантъ».

Напомним, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на встрече с потерпевшими и родственниками погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» сообщил, что семерым фигурантам обвинение в окончательной редакции предъявят в ближайшее время.

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