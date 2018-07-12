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Поджёг жену на глазах у ребёнка житель Братска

 12 июля, 19:04
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Поджёг жену на глазах у ребёнка житель Братска
фото с сайта pixabay.com

Мужчина поссорился с супругой и вылил на неё горючее — злоумышленника приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда, мужчина с семьёй жил в частном доме.

В январе 2017 года супруги возвращались от друзей, при этом находились в состоянии алкогольного опьянения. Между ними возникла ссора. Мужчина разлил бензин в прихожей, а остатки выплеснул на жену. Женщина загорелась и выбежала на улицу. Соседи вызвали скорую, однако через две недели пострадавшая скончалась в больнице — ей диагностировали ожоги площадью 65 %.

«Квалифицируя действия подсудимого, суд пришёл к выводу, что он действовал с возникшим умыслом на убийство с особой жестокостью, избрав способ убийства — сожжение заживо», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следователи подчеркнули: мужчина совершил преступление на глазах у семилетнего ребёнка.

Напомним, новосибирец отправится под суд за попытку поджечь собутыльников.

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