Будет жарко: синоптики рассказали о погоде на выходные в Новосибирске
12 июля, 16:18
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирск попал в зону между циклоном и антициклоном, но ближайшие дни в мегаполисе будут знойными.
Жаркую погоду на пятницу и выходные прогнозируют новосибирские синоптики. При этом ожидается слабый ветер — 3-10 метров в секунду, атмосферное давление будет немного пониженным.
«Новосибирская область находится в тёплой воздушной массе между циклоном с юга и антициклоном с севера. Но фронтальные явления на нас никакого влияния не оказывают, поэтому стоит жара», — рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
В ночь на 13 июля температура воздуха составит +17...+19 градусов, ночная температура 14 июля будет такой же. Днём 13 июля ожидается +28...+30 градусов, 14 июля — +27...+29 градусов. Ночью 15 июля будет +14...+16 градусов, днём воздух прогреется до +26...+28 градусов.
Напомним, в июле в Бурятии выпал снег.