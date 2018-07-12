Будет жарко: синоптики рассказали о погоде на выходные в Новосибирске

Новосибирск попал в зону между циклоном и антициклоном, но ближайшие дни в мегаполисе будут знойными.

Жаркую погоду на пятницу и выходные прогнозируют новосибирские синоптики. При этом ожидается слабый ветер — 3-10 метров в секунду, атмосферное давление будет немного пониженным.

«Новосибирская область находится в тёплой воздушной массе между циклоном с юга и антициклоном с севера. Но фронтальные явления на нас никакого влияния не оказывают, поэтому стоит жара», — рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В ночь на 13 июля температура воздуха составит +17...+19 градусов, ночная температура 14 июля будет такой же. Днём 13 июля ожидается +28...+30 градусов, 14 июля — +27...+29 градусов. Ночью 15 июля будет +14...+16 градусов, днём воздух прогреется до +26...+28 градусов.

Напомним, в июле в Бурятии выпал снег.