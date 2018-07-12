Трагедия в омской казарме: память три года спустя

Сегодня, 12 июля, в посёлке Светлом Омской области люди почтили траурным митингом память о 24 погибших юношах.

12 июля в 2015 году в 22:40 в посёлке Светлом Омской области обрушились пролёты и перекрытия четырёхэтажной казармы третьего парашютного учебно-десантного батальона. В здании находилось 337 человек. В результате происшествия погибли 24 солдата срочной службы, которые только недавно приняли присягу: 23 человека скончались на месте и один в больнице.

13 июля по факту случившегося возбудили уголовное дело и задержали начальника учебного центра полковника Олега Пономарёва, руководителя компании «Ремэксстрой», которая выполняла капитальный ремонт казармы в 2013 году, Александра Дорофеева и его партнёра Дмитрия Баязова. Начались многочисленные экспертизы.

В конце августа 2015 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что обрушение произошло из-за некачественной кладки стен в 1975 году и из-за ошибки в ремонте в 2013 году. Также решили снести остальные пять казарм, которые построили по тому же типу.

И только почти год спустя дополнительная комиссионная строительно-техническая судебная экспертиза, назначенная Следственным комитетом РФ, установила окончательную причину трагедии.

В апреле 2018 года «Коммерсантъ» сообщил, что следователи предъявили фигурантам уголовного дела обвинение в окончательной редакции. Экс-начальнику 242-го центра Олегу Пономарёву, которому первоначально инкриминировали статью «Превышение должностных полномочий», добавили обвинение по статьям «Пособничество в злоупотреблении полномочиями» и «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности гибель двух и более лиц». Проходящему по делу экс-заместителю по тылу Владиславу Пархоменко вменили статью «Получение взятки в крупном размере». Кроме того, окончательные обвинения были предъявлены гендиректору ООО «Ремэксстрой» Александру Дорофееву, его партнёру Дмитрию Баязову, а также ещё нескольким сотрудникам строительных организаций, входивших в структуру Минобороны.

Спустя три года в посёлке Светлом люди всё ещё помнят трагедию и погибших ребят. Сегодня, 12 июля, там прошёл траурный митинг.

Напомним, в августе 2017 года лишившийся ног при обрушении казармы в Омске десантник записал видеообращение к главе СК.