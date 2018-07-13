Белушечки или Мисс-Моржус: невероятные артисты «Дельфинии» продолжают баттл

Морские таланты продолжают радовать новосибирцев уникальными для России выступлениями — взамен они хотят получить сладкий титул лучшего артиста «Дельфинии».

В начале лета тихоокеанские дельфины-афалины, южноамериканские морские львы, белые полярные киты-белухи, тихоокеанский морж и северный морской лев-сивуч дебютировали в новосибирском центре океанографии и морской биологии «Дельфиния».

Их номера уникальны тем, что в одном представлении вместе участвуют разные животные: например, кит танцует с моржом, а морские львы резвятся с дельфинами. Подобные выступления впервые проходят в России.

Между тем артисты хотят от зрителей не только похвалы, но и настоящего признания. «Дельфиния» объявила голосование за любимый коллектив. В баттле за гордый титул и суперприз сражаются:

Лидеры — 163 голоса. Дуэт White&White #белушечки. Безупречный вокал и лёгкие парные танцы поражают грацией и не оставляют зрителей равнодушными.

Дышит в спину — 103 голоса. Великолепная Мисс-Моржус Тика #тика. Пластичная и роскошная морская мадам сражает всех наповал.

Не собираются сдаваться — 64 голоса. Дуэт MС Мэри и Сол #мэрисол. Обаятельные и талантливые морские львицы закружат в танце любого.

Стоит поднажать — 39 голосов. Сивуч Ляля #ляля. Мощная, с характером, она заслуживает больше признания — возможно, её фаворитам стоит быть такими же активными, как и она сама.

До конца лета ещё немало времени, и чем закончится морская «Игра престолов», пока сложно предугадать. Проголосовать за любимого артиста можно одним щелчком на сайте Дельфиния.

Напомним, в июне Сиб.фм провёл репортаж о шоу из морских глубин.