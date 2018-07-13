4 балла
+24 °C
Курс ЦБ:
62,29
72,47

Белушечки или Мисс-Моржус: невероятные артисты «Дельфинии» продолжают баттл

 13 июля, 15:43
подходящие темы
Белушечки или Мисс-Моржус: невероятные артисты «Дельфинии» продолжают баттл
фото александра ледовских из архива сиб.фм

Морские таланты продолжают радовать новосибирцев уникальными для России выступлениями — взамен они хотят получить сладкий титул лучшего артиста «Дельфинии».

В начале лета тихоокеанские дельфины-афалины, южноамериканские морские львы, белые полярные киты-белухи, тихоокеанский морж и северный морской лев-сивуч дебютировали в новосибирском центре океанографии и морской биологии «Дельфиния».

Их номера уникальны тем, что в одном представлении вместе участвуют разные животные: например, кит танцует с моржом, а морские львы резвятся с дельфинами. Подобные выступления впервые проходят в России.

Между тем артисты хотят от зрителей не только похвалы, но и настоящего признания. «Дельфиния» объявила голосование за любимый коллектив. В баттле за гордый титул и суперприз сражаются:

Лидеры — 163 голоса. Дуэт White&White #белушечки. Безупречный вокал и лёгкие парные танцы поражают грацией и не оставляют зрителей равнодушными.

Дышит в спину — 103 голоса. Великолепная Мисс-Моржус Тика #тика. Пластичная и роскошная морская мадам сражает всех наповал.

Не собираются сдаваться — 64 голоса. Дуэт MС Мэри и Сол #мэрисол. Обаятельные и талантливые морские львицы закружат в танце любого.

Стоит поднажать — 39 голосов. Сивуч Ляля #ляля. Мощная, с характером, она заслуживает больше признания — возможно, её фаворитам стоит быть такими же активными, как и она сама.

До конца лета ещё немало времени, и чем закончится морская «Игра престолов», пока сложно предугадать. Проголосовать за любимого артиста можно одним щелчком на сайте Дельфиния.

Напомним, в июне Сиб.фм провёл репортаж о шоу из морских глубин.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 5 июня, 13:50 • репортаж

Шоу из морских глубин

Жителям Новосибирска подготовили настоящую творческую битву в исполнении животных — артистов «Дельфинии» — программа выступления уникальна и не имеет аналогов в мире.
 8 мая, 07:48 • интервью

Танцевать, чтобы было видно

Строгое жюри предварительного кастинга шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ рассказало корреспонденту Сиб.фм, когда можно посмотреть на танец, а когда — лучше поговорить с участником
 3 марта, 07:07 • интервью

Просто получить одно «да»

Владислав Королёв из Новосибирска, ставший участником шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, о том, что происходит, когда часто ходишь на кастинги, и о трудном выборе между Фадеевым и Тимати.
самое популярное
 6 июля, 12:02 • новость

Фото мастера спорта на каблуках в метро вызвало спор у новосибирцев

В интернете опубликованы фото и видео, где новосибирская женщина-пауэрлифтер идёт в метро в коротких шортах и на каблуках, — это привело к бурному спору среди пользователей соцсети.
 2 июля, 10:39 • новость

Воспитатель избила и закрыла в туалете малыша в Новосибирске

Годовалый ребёнок проснулся после тихого часа, не увидел маму и расплакался — сотрудница детсада наказала его за слёзы.
 8 июля, 15:29 • новость

За покупку дешёвого картофеля новосибирца избили продавцы на рынке

Женщина пожаловалась в соцсетях, что на Гусинобродском рынке в Новосибирске продавцы-иммигранты напали на её мужа.
 2 июля, 08:20 • новость

Секс во дворе и стриптиз в аэропорту: новосибирцы шокировали поведением

Пассажирка Толмачёво ходила по залу ожидания со спущенными штанами и бельём, а на улице Есенина пара занялась любовью прямо во дворе.
 3 июля, 13:44 • новость

Свора диких собак загрызла беззащитного кота в Иркутске

Страшным видео с камер наблюдения поделился иркутянин в соцсетях — на кадрах видно, как бешеные псы набрасываются на беззащитного кота.
 2 июля, 15:51 • новость

До смерти избили женщину в Новокузнецке за неправильный образ жизни

Двое молодых жителей Новокузнецка проведут семь лет в колонии строгого режима за жестокое убийство бездомной женщины.