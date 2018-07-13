«Бублик поехал домой»: щенок нашёл новых хозяев в Новосибирске и изменился

Двухмесячный щенок грустил в новосибирском приюте, мечтая найти свой дом; теперь его забрали в семью — он очень счастлив.

Около трёх дней назад приют «Кошкино лукошко» опубликовал в своей группе «ВКонтакте» объявление о том, что двухмесячный щенок Бублик ищет себе новых хозяев. Всех его братьев и сестёр уже разобрали по домам — лишь он сидел как сиротка и грустил.

«Меня зовут Бублик и я живу в приюте. Меня, конечно, кормят, поят и любят... но я очень мечтаю стать домашним. Мне хочется, чтобы у меня был свой человек и свой дом. Возьмите меня к себе! Я умненький, приучаюсь ходить в туалет на пелёночку, обработан от паразитов. Мне всего два месяца, я не вырасту большим, но обещаю, что буду вас охранять! Приезжайте за мной», — написали волонтёры в группе.

Грустная мордашка Бублика и душещипательная история сделали своё дело — спустя три дня щенок поехал домой с новыми хозяевами. Настроение пса невероятно переменилось, совсем недавно он грустил в клетке, а теперь абсолютно счастливый едет в машине в новый дом.

Напомним, щенок, которого спасли из гудрона, а затем вылечили всем Новосибирском, также ищет себе новый дом.