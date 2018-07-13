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Электронные испарители Logic Pro появились на рынке Новосибирска

 13 июля, 10:42

Дж.Т.И. Инновационные продукты
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Электронные испарители Logic Pro появились на рынке Новосибирска
фото предоставлено пресс-службой компании jti

Международная марка электронных испарителей Logic Pro расширила географию розничных продаж и вышла на рынок 14 крупных городов России.

Если говорить о Сибири, то вейп-девайсы этой марки теперь доступны жителям Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Омска. В Россию компания JTI привезла этот продукт осенью 2017 года, продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Чтобы любители вейпинга могли заказать девайсы и капсулы из любого уголка страны, в начале этого года компания запустила продажи в интернет-магазине Logicvapes.ru. А сейчас сделан следующий шаг — широкая экспансия в регионы.

«Мы убеждены, что у Logic Pro есть большой потенциал для того, чтобы стать продуктом со сниженным риском. Международные исследования показали, что при использовании Logic Pro на 95 % снижается содержание токсичных веществ по сравнению с сигаретным дымом. Потребители ценят преимущества закрытых систем за их безопасность и удобство, позволяющее быстро сменить вкус продукта в любое время в любом месте», — рассказал гендиректор ООО «Дж.Т.И. Инновационные продукты» Максим Лобачев.

«Говоря о безопасности, стоит отметить, что жидкости для капсул выпускаются в Европе в соответствии со строгими международными стандартами качества. А устройства и ёмкости капсул производятся из материалов, одобренных для контакта с пищевыми продуктами и в соответствии со строгими международными стандартами электробезопасности», — сообщили в пресс-службе компании JTI.

На данный момент линейка Logic Pro в России включает семь вкусов: ягоды с мятой, вишня, крем-ментол, клубника, арбуз, ваниль и классический. В планах компании — дальнейшее расширение вкусового ассортимента капсул.

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