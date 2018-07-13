Хорватия и Франция оказались самыми растущими направлениями этого лета

Чемпионат мира по футболу привлёк не только фанатов на стадионы, но и сказался на спросе на перелёты в страны-финалистки.

Эксперты Aviasales проанализировали количество бронирований авиабилетов на пляжные направления и сравнили с прошлогодними показателями. Лидерами роста оказались Хорватия, Франция, Болгария, Кипр и курорты Краснодарского края, куда стали покупать билеты в среднем на 20 % чаще.

Всплеск бронирований пришёлся на июль, как раз в разгар матчей плей-офф. Именно в этот период эксперты фиксируют рост на 20 %. При этом альтернативные направления, такие как Испания, Италия и Португалия, показали рост всего на 6 %, а, например, Черногория и Израиль остались на прошлогоднем уровне бронирований.

Любопытно также и то, что спрос на перелёты на курорты Краснодарского края в этом июле вырос значительно, а вот в Крым, наоборот, упал на 4 %. Отсюда можно сделать вывод, что футбольные мероприятия только подогрели интерес к Сочи, где и проходили матчи.

Если лидерство по количеству бронирований Хорватия и Франция поделили с остальными курортами, то вот по количеству поисковых запросов в этом июле равных им нет. Путешественники стали искать авиабилеты в обе страны на 30 % чаще, чем в прошлом году, тогда как другие направления в лучшем случае показали рост на 18 % (Португалия) и 7 % (Сочи).

Ещё не известно, кто победит в финале ЧМ, зато куда дешевле полететь отдыхать, уже ясно. По цене явно выигрывает Хорватия, куда то и дело появляются чартерные билеты из Москвы в Пулу от 10 тысяч рублей, в то время как прямые рейсы в Ниццу обойдутся как минимум в два раза дороже.

Напомним,в июле Aviasales выяснили, что матчи ЧМ-2018 радикально меняют спрос на авиабилеты.