На женские кроссовки позарился житель Омска

Девушка возвращалась домой поздно ночью и нарвалась на хулигана — ему потребовалась от омички обувь.

Инцидент произошёл 10 июля в два часа ночи, сообщает местное издание «Ом1».

Когда омичка подошла к своему дому на 5-й Линии, то на неё напал мужчина. Злоумышленник избил девушку, а затем снял с неё кроссовки и скрылся.

Пострадавшая сразу обратилась в полицию. Вскоре правоохранители нашли хулигана — 22-летнего жителя Омска. В отношении парня возбуждено уголовное дело.

Украденную обувь девушка оценила в 3500 рублей.

В ГУ МВД РФ по Омской области комментировать происшествие отказались.

Напомним, в мае под суд отправили за прогулку в женском пуховике жителя Кузбасса.