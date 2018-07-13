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Новосибирцы опоздали на работу из-за «битвы» автобусов на «Парке Кирова»

 13 июля, 11:42
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Новосибирцы опоздали на работу из-за «битвы» автобусов на «Парке Кирова»
фото с сайта pixabay.com

Транспортные средства столкнулись в борьбе за пассажиров — сибирякам пришлось задержаться в пути.

Происшествие случилось на остановке «ПКиО им. Кирова» примерно в 08:20, о нём сообщили в соцсетях.

Автобус № 4 подрезал и ударил автобус № 64 и снёс ему зеркало — последний стоял на остановке, готовясь к отправке. По словам очевидцев, «четвёрка» рванула вперёд, чтобы побыстрее забрать пассажиров.

В результате пассажиры опоздали на работу.

«Я возврата денег дожидаться не стал, побежал на следующий автобус, так как уже опаздывал на работу», — пишет пассажир автобуса № 64 в соцсетях.

Напомним, три междугородних автобуса загорелись в Новосибирске.

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