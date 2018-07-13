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Подпольные казино привели пятерых новосибирцев на скамью подсудимых

 13 июля, 08:47
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Подпольные казино привели пятерых новосибирцев на скамью подсудимых
фото с сайта pixabay.com

Перед судом в Новосибирске предстанут пять мужчин, которых обвиняют в создании нелегальных казино.

Речь идёт о небольшой сети подпольных игорных заведений. С октября 2017-го по февраль 2018 года они работали в Дзержинском, Железнодорожном и Центральном районах. Посещал казино ограниченный круг клиентов, люди получали рассылку о месте и времени проведения игр.

«Преступная деятельность организованной группы была пресечена, изъято все игровое оборудование: фишки, карты, игровые столы. Установлен как круг лиц, принимавших участие в организации и проведении азартных игр, так и круг игроков», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК по области.

Уголовное дело расследовали по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершённые организованной группой».

Обвиняемые уже ознакомились с материалами дела. Максимально им грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Напомним, антимонопольщики выявили незаконное использование символики чемпионата мира по футболу-2018, в их поле зрения попало алтайское казино.

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