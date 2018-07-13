4 балла
+24 °C
Курс ЦБ:
62,29
72,47

Подросток искусал новокузнецкого полицейского и понесёт наказание

 13 июля, 17:40
были упомянуты
подходящие темы
Подросток искусал новокузнецкого полицейского и понесёт наказание
фото с сайта pixabay.com

17-летний житель Кемеровской области предстанет перед судом за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

По данным следственного комитета по Кемеровской области, в мае несовершеннолетний житель Заводского района находился в одном из компьютерных клубов, когда к нему подошли сотрудники полиции для разбирательств. Молодой человек одновременно подозревался в совершении ряда имущественных преступлений и не являлся в положенное время в отдел полиции для производства необходимых следственных действий.

В ответ на требования полицейских пройти с ними для дальнейших разбирательств подросток укусил одного сотрудника за руку. После этого действия он был доставлен в отделение полиции, где ему было разъяснено, что теперь ему придётся нести уголовную ответственность.

Молодой человек обвиняется по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СК по Кемеровской области.

Напомним, в июле толпа подростков до полусмерти избила сверстников в Омске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 9 июля, 17:16 • интервью

Деформация искренностью

Художник Себастьян Ликан — о воплощении детских сказок в жизнь и ценности воспоминаний из детства.
 9 июня, 15:22 • репортаж

Полная свобода

«Если мы, взрослые, не будем их социализировать, сами дети никогда не созреют».
 4 июня, 13:09 • статья

Киднеппинг по-сибирски

В Новосибирске волонтёры сняли фильм-эксперимент о том, насколько легко похитить практически любого ребёнка. В съёмках приняли участие реальные семьи с детьми, многие из которых согласились уйти с незнакомцами, а проходящие мимо горожане ничего не предприняли.
самое популярное
 6 июля, 12:02 • новость

Фото мастера спорта на каблуках в метро вызвало спор у новосибирцев

В интернете опубликованы фото и видео, где новосибирская женщина-пауэрлифтер идёт в метро в коротких шортах и на каблуках, — это привело к бурному спору среди пользователей соцсети.
 2 июля, 10:39 • новость

Воспитатель избила и закрыла в туалете малыша в Новосибирске

Годовалый ребёнок проснулся после тихого часа, не увидел маму и расплакался — сотрудница детсада наказала его за слёзы.
 8 июля, 15:29 • новость

За покупку дешёвого картофеля новосибирца избили продавцы на рынке

Женщина пожаловалась в соцсетях, что на Гусинобродском рынке в Новосибирске продавцы-иммигранты напали на её мужа.
 2 июля, 08:20 • новость

Секс во дворе и стриптиз в аэропорту: новосибирцы шокировали поведением

Пассажирка Толмачёво ходила по залу ожидания со спущенными штанами и бельём, а на улице Есенина пара занялась любовью прямо во дворе.
 3 июля, 13:44 • новость

Свора диких собак загрызла беззащитного кота в Иркутске

Страшным видео с камер наблюдения поделился иркутянин в соцсетях — на кадрах видно, как бешеные псы набрасываются на беззащитного кота.
 2 июля, 15:51 • новость

До смерти избили женщину в Новокузнецке за неправильный образ жизни

Двое молодых жителей Новокузнецка проведут семь лет в колонии строгого режима за жестокое убийство бездомной женщины.