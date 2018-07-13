Подросток искусал новокузнецкого полицейского и понесёт наказание

17-летний житель Кемеровской области предстанет перед судом за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

По данным следственного комитета по Кемеровской области, в мае несовершеннолетний житель Заводского района находился в одном из компьютерных клубов, когда к нему подошли сотрудники полиции для разбирательств. Молодой человек одновременно подозревался в совершении ряда имущественных преступлений и не являлся в положенное время в отдел полиции для производства необходимых следственных действий.

В ответ на требования полицейских пройти с ними для дальнейших разбирательств подросток укусил одного сотрудника за руку. После этого действия он был доставлен в отделение полиции, где ему было разъяснено, что теперь ему придётся нести уголовную ответственность.

Молодой человек обвиняется по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СК по Кемеровской области.



Напомним, в июле толпа подростков до полусмерти избила сверстников в Омске.