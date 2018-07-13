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Погасшие светофоры создали транспортный коллапс на левобережье Новосибирска

 13 июля, 16:03
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Погасшие светофоры создали транспортный коллапс на левобережье Новосибирска
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

На одном из перекрёстков регулирующие устройства не работают второй день — на дорогах образуются пробки.

Как рассказали в соцсетях 13 июля, светофоры на перекрёстке улиц Станиславского и Немировича-Данченко не работают уже вторые сутки. При это подписчики отметили, что даже без дорожного регулирования на этом участке часто происходят аварии.

В Специализированном монтажно-эксплуатационном управлении рассказали Сиб.фм, что причиной отключения светофоров на этом перекрёстке стал обрыв кабеля. Ремонтники устраняют аварию.

«Ранним утром выехали, надеемся управиться к вечеру», — сообщили в СМЭУ.

Кроме того, в соцсетях сообщается об отключении светофоров на перекрёстке улиц Ватутина и Котовского. Как рассказали в СМЭУ, об этом инциденте специалистам учреждения не сообщали.

Напомним, новосибирцы застряли в дорожном заторе из-за погасших светофоров.

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