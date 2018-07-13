Сдали нервы: уставший стоять в пробке омич избил автобус

Мужчина стал колотить руками по обшивке салона, устав стоять в дорожном заторе на Красном Пути.

Инцидент произошёл в автобусе № 20 на остановке «Рабиновича» в час пик, сообщили в пресс-службе Росгвардии Омской области 12 июля.

«Пожилой гражданин неожиданно для всех вдруг стал бить кулаком по обшивке салона», — рассказали в ведомстве.

Водитель в это время пытался маневрировать между стоящими машинами. Увидев дебошира, он нажал тревожную кнопку. Через несколько минут к месту происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

К этому моменту виновник происшествия успокоился, но из-за разбитой кнопки «Остановка по требованию» его отправили в отдел полиции.

Напомним, чёрные списки для железнодорожных дебоширов могут появиться в России.