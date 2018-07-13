Сдали нервы: уставший стоять в пробке омич избил автобус
13 июля, 17:54
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фото с сайта pixabay.com
Мужчина стал колотить руками по обшивке салона, устав стоять в дорожном заторе на Красном Пути.
Инцидент произошёл в автобусе № 20 на остановке «Рабиновича» в час пик, сообщили в пресс-службе Росгвардии Омской области 12 июля.
«Пожилой гражданин неожиданно для всех вдруг стал бить кулаком по обшивке салона», — рассказали в ведомстве.
Водитель в это время пытался маневрировать между стоящими машинами. Увидев дебошира, он нажал тревожную кнопку. Через несколько минут к месту происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.
К этому моменту виновник происшествия успокоился, но из-за разбитой кнопки «Остановка по требованию» его отправили в отдел полиции.
Напомним, чёрные списки для железнодорожных дебоширов могут появиться в России.