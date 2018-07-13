Устроившего пожар в общежитии омского студента отправят в колонию

Молодой человек готовил ужин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и пролил масло на раскалённую плиту — в результате пожара погибли несколько человек.

12 июля Омский районный суд признал 23-летнего парня виновным — из-за него в пожаре погибли пять человек, отравившись угарным газом, в том числе двое детей.

По данным пресс-службы прокуратуры области, происшествие случилось в январе 2018 года в общежитии Омского аграрно-технологического колледжа. Вину в произошедшем студент не признал.

«С учётом представленных государственным обвинением доказательств суд признал фигуранта уголовного дела виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил ему наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении», — сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в мае мальчик-пироман в Новосибирске поджёг четыре дома.