В Красноярске пустят экскурсионный поезд до Дивногорска

Специальный экскурсионный электропоезд из Красноярска выйдет в первый рейс 14 июля.

Как сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги, этим летом в Красноярске будет курсировать экскурсионный электропоезд по направлению Красноярск — Дивногорск — Красноярск. Во время поездки пассажиры смогут посетить мемориальный комплекс — музей В. П. Астафьева, познакомиться с такими достопримечательностями, как Красноярская ГЭС, заповедник «Столбы» и увидеть «другие символы Красноярского края».

Первый экскурсионный поезд начнёт курсировать 14 июля, от перрона железнодорожного вокзала Красноярска он отправится в 12:50, прибудет на станцию Дивногорск в 13:52.

«Это железнодорожное путешествие является частью мультимодального туристического маршрута „Дивногорская Ривьера“, который также включает в себя прогулку на теплоходе по реке Енисей», — добавили в пресс-службе.

Следующий рейс по маршруту «Дивногорская Ривьера» запланирован на 28 июля.

Напомним, в конце июня в Новосибирске стартовали исторические речные экскурсии на многопалубных теплоходах.