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В стаканчиках из мусорки продают квас уличные торговцы

 13 июля, 11:22
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В стаканчиках из мусорки продают квас уличные торговцы
кадр с видео из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

В одном из городов России очевидцы сняли на видео, как женщины, торгующие квасом на улице, собирают использованные одноразовые стаканчики, чтобы снова их продать.

Всё ради того, чтобы сэкономить два рубля. В интернете появилось возмутительное видео, где продавцы кваса повторно используют одноразовые стаканчики.

«Не забывайте сминать стаканчик, если купили квас на улице! Город, в котором происходит действие видео, к сожалению, не известен», — сообщили в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».

Также в комментариях новосибирцы отметили, что ещё неизвестно, каким квасом и из «какой лужи» заправляют эти бочки.

Напомним, в июле лепёшку с живой начинкой купил новосибирец в гипермаркете.

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