Вишня в шоколаде толкнула на преступление жительницу Новосибирска

кадр с видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Девушка в красной кепке украла сладости и чай в торговом центре Новосибирска — преступление попало на камеру наблюдения.

Инцидент произошёл 11 июля около 19 часов в ТЦ «Малинка». Девушка в красной кепке якобы с интересом изучала ассортимент магазина и просила продавца показать ей разные чаи и кофе. В моменты, когда продавец отвлекалась, девушка прятала товары в сумку.

«Из магазина похищены чай „Доброе утро“ и драже „Вишня в шоколаде“. Общая сумма ущерба составила 545 рублей», — рассказала очевидица в соцсетях.

Хозяин магазина не стал обращаться в полицию.

Напомним, в июне ювелирку на 600 тысяч рублей украла сибирячка у знакомых.