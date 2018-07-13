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Вишня в шоколаде толкнула на преступление жительницу Новосибирска

 13 июля, 16:26
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Вишня в шоколаде толкнула на преступление жительницу Новосибирска
кадр с видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Девушка в красной кепке украла сладости и чай в торговом центре Новосибирска — преступление попало на камеру наблюдения.

Инцидент произошёл 11 июля около 19 часов в ТЦ «Малинка». Девушка в красной кепке якобы с интересом изучала ассортимент магазина и просила продавца показать ей разные чаи и кофе. В моменты, когда продавец отвлекалась, девушка прятала товары в сумку.

«Из магазина похищены чай „Доброе утро“ и драже „Вишня в шоколаде“. Общая сумма ущерба составила 545 рублей», — рассказала очевидица в соцсетях.

Хозяин магазина не стал обращаться в полицию.

Напомним, в июне ювелирку на 600 тысяч рублей украла сибирячка у знакомых.

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