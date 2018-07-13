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За покушение на мошенничество новосибирский экс-чиновник ответит в суде

 13 июля, 07:08
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За покушение на мошенничество новосибирский экс-чиновник ответит в суде
фото с сайта pixabay.com

В регионе перед судом предстанет бывший заместитель начальника департамента мэрии Новосибирска.

Как установило следствие, летом 2017 года 48-летний обвиняемый предложил представителю ООО «УК ЖК Октябрьского района» посодействовать организации в получении бюджетных субсидий на проведение ремонта в ветхих домах и благоустройства придомовых территорий. В обмен он предложил 5 млн рублей.

«При этом он такими полномочиями не обладал и не намеревался их выполнять, а также решил получить указанные денежные средства на счёт подконтрольной организации путём подписания фиктивных актов выполненных работ», — сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Но после частичного незаконного перечисления денежных средств аферу раскрыли сотрудники УФСБ по Новосибирской области.

Прокуратура НСО утвердила обвинительное заключение в отношении экс-чиновника, его обвиняют в покушении на мошенничество, совершённом в особо крупном размере с использованием служебного положения. Дело направлено в суд.

Напомним, в июле забравший у должников жильё адвокат-мошенник предстанет перед новосибирским судом.

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