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Застрелившего из винтовки Снежка новосибирца могут отправить за решётку

 13 июля, 17:31
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Застрелившего из винтовки Снежка новосибирца могут отправить за решётку
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту убийства домашнего кота — в него дважды выстрелили из пневматической винтовки.

Как установили в ходе проверки, 9 июля неизвестный дважды выстрелил из, предположительно, пневматической винтовки в домашнего кота по кличке Снежок. Хозяин пушистого зверька тут же поехал с ним в ветеринарную клинику. Но, к сожалению, кота спасти не сумели.

«По результатам проверки прокурором района принято решение о направлении материалов прокурорской проверки по факту жестокого обращения с животными в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. 12 июля дознавателем отдела полиции № 3 „Заельцовский“ УМВД России по Новосибирску вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица по статье „Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлёкшее его гибель“, проводится расследование», — сообщила прокуратура Новосибирской области.

За данное преступление грозит наказание от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трёх лет.

Напомним, в июле беременная иркутянка спасла щенков из гудронного болота.

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