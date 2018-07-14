Наводнение в Забайкалье: река прорвала дамбу и затопила дома

Чрезвычайная ситуация сохраняется в Забайкалье — на этот раз под ударом стихии оказался Сретенский район, где река прорвала дамбу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю, адресную помощь жителям подтопленного села Усть-Карск оказывают спасатели.

«Байкальский отряд спасателей и сотрудники „Забайкалпожспаса“, заблаговременно направленные в село Усть-Карск, работают над ликвидацией последствий подтопления — в 29 километрах от села выше по течению прорвало дамбу золотодобытчиков», — передаёт пресс-служба ведомства.

Сейчас сотрудники МЧС на лодке перевозят граждан и ценные вещи в безопасное место, а также помогают сберечь мебель и домашних животных от воды. Также в здании лесничества, школы и библиотеки организованы пункты временного размещения.

Всего в результате прорыва дамбы пострадали 24 приусадебных участка.

Напомним, паводок пришёл в Забайкальский край 8 июля, для оказания помощи населению сюда прибыли спасатели Сибирского спасательного центра МЧС России из Коченёвского района Новосибирской области.