Новосибирцы не смогли улететь из-за неисправности самолёта

Рейс Краснодар — Новосибирск — Якутск должен был отправиться вечером 12 июля, но воздушное судно оказалось неисправным.

Вылет рейса ЯК 456 Краснодар — Новосибирск — Якутск был намечен на 20:20, сообщает «Кубань 24». Пассажиров разместили в отеле.

«Есть два варианта развития событий. Если поломка несерьёзная, самолёт починят. Второй — за пассажирами пришлют дополнительный борт», — сообщает «Кубань 24», ссылаясь на источник.

По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачёво, рейс из Краснодара должен приземлиться 13 июля в 23:06. Ранее на табло указывалось другое время — 04:45.

Напомним, в июне самолёт Ан-2 опрокинулся в результате жёсткой посадки в Иркутской области.