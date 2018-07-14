Опасный фонтан может помешать митингу в Новосибирске

Власти города не согласовали акцию протеста, сославшись на неисправность фонтана, возле которого она запланирована.

Очередной митинг против повышения пенсионного возраста новосибирцы собираются провести 18 июля. Активисты рассчитывали собраться в сквере на улице Орджоникидзе, однако в ответ на свою заявку получили от городских властей сообщение об опасном состоянии фонтана.

Ответ мэрии опубликовали активисты в социальной сети Facebook.

«В связи с обращениями граждан об ударах током по непонятным причинам у фонтана в сквере у здания № 18 по ул. Орджоникидзе проведение публичного мероприятия на указанной площадке угрожает безопасности участников митинга», — гласит официальный ответ мэрии города за подписью первого заместителя мэра Геннадия Захарова.

Как рассказал Сиб.фм один из организаторов митинга Сергей Дьячков, власти предложили активистам провести митинг в сквере имени Чаплыгина или в парке «Берёзовая роща». Окончательное решение примут в понедельник, 16 июля.

«Мы отправили в мэрию письмо, в котором попросили отключить электроэнергию, найти виновных и обеспечить безопасность проведения нашего публичного мероприятия», — рассказал Сергей Дьячков.

Напомним, митинг против пенсионной реформы согласовали в мэрии Новосибирска.