2 балла
+24 °C
Курс ЦБ:
62,29
72,47

Опасный фонтан может помешать митингу в Новосибирске

 14 июля, 13:50
подходящие темы
Опасный фонтан может помешать митингу в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Власти города не согласовали акцию протеста, сославшись на неисправность фонтана, возле которого она запланирована.

Очередной митинг против повышения пенсионного возраста новосибирцы собираются провести 18 июля. Активисты рассчитывали собраться в сквере на улице Орджоникидзе, однако в ответ на свою заявку получили от городских властей сообщение об опасном состоянии фонтана.

Ответ мэрии опубликовали активисты в социальной сети Facebook.

«В связи с обращениями граждан об ударах током по непонятным причинам у фонтана в сквере у здания № 18 по ул. Орджоникидзе проведение публичного мероприятия на указанной площадке угрожает безопасности участников митинга», — гласит официальный ответ мэрии города за подписью первого заместителя мэра Геннадия Захарова.

Как рассказал Сиб.фм один из организаторов митинга Сергей Дьячков, власти предложили активистам провести митинг в сквере имени Чаплыгина или в парке «Берёзовая роща». Окончательное решение примут в понедельник, 16 июля.

«Мы отправили в мэрию письмо, в котором попросили отключить электроэнергию, найти виновных и обеспечить безопасность проведения нашего публичного мероприятия», — рассказал Сергей Дьячков.

Напомним, митинг против пенсионной реформы согласовали в мэрии Новосибирска.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 24 марта, 08:17 • статья

Мусорная гора родила протест

Вот уже почти два года в Новосибирской области идёт борьба экологов, депутатов, общественников и просто неравнодушных людей против строительства в регионе двух мусоросортировочных комплексов. Было всё: и митинги с пикетами, и громкие заявления властей и противников возведения заводов. Ситуация действительно неоднозначная: в Новосибирской области до сих пор нет цивилизованного подхода к сбору отходов, а о переработке мусора и вовсе говорить не приходится.
 28.07.2017, 13:56 • статья

Дом, который треснул

В квартирах и подъездах новосибирской многоэтажки появились трещины из-за ремонтных работ в подвале. Жители дома боятся, что он разрушится. Корреспондент Сиб.фм разбирался в ситуации.
 8.06.2017, 15:04 • интервью

Не расстреливают — нормально всё!

Сергей Шнуров о том, какое литературное произведение в России считает самым философским, несмотря на то, что в стране неуместно философствовать.
самое популярное
 6 июля, 12:02 • новость

Фото мастера спорта на каблуках в метро вызвало спор у новосибирцев

В интернете опубликованы фото и видео, где новосибирская женщина-пауэрлифтер идёт в метро в коротких шортах и на каблуках, — это привело к бурному спору среди пользователей соцсети.
 2 июля, 10:39 • новость

Воспитатель избила и закрыла в туалете малыша в Новосибирске

Годовалый ребёнок проснулся после тихого часа, не увидел маму и расплакался — сотрудница детсада наказала его за слёзы.
 8 июля, 15:29 • новость

За покупку дешёвого картофеля новосибирца избили продавцы на рынке

Женщина пожаловалась в соцсетях, что на Гусинобродском рынке в Новосибирске продавцы-иммигранты напали на её мужа.
 2 июля, 08:20 • новость

Секс во дворе и стриптиз в аэропорту: новосибирцы шокировали поведением

Пассажирка Толмачёво ходила по залу ожидания со спущенными штанами и бельём, а на улице Есенина пара занялась любовью прямо во дворе.
 3 июля, 13:44 • новость

Свора диких собак загрызла беззащитного кота в Иркутске

Страшным видео с камер наблюдения поделился иркутянин в соцсетях — на кадрах видно, как бешеные псы набрасываются на беззащитного кота.
 2 июля, 15:51 • новость

До смерти избили женщину в Новокузнецке за неправильный образ жизни

Двое молодых жителей Новокузнецка проведут семь лет в колонии строгого режима за жестокое убийство бездомной женщины.