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Почти половина новосибирцев уверены в финансовой независимости женщин

 14 июля, 09:02
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Почти половина новосибирцев уверены в финансовой независимости женщин
фото с сайта pixabay.com

Исследователи развлекательной соцсети «Фотострана» опросили 1100 жителей Новосибирска и выяснили, должен ли мужчина содержать женщину.

22 % опрошенных считают, что мужчина должен полностью обеспечивать свою женщину, причём с этим утверждением согласен больший процент мужчин, нежели женщин.

«Женщина в хорошей семье занята домом, детьми, поддержанием домашнего очага. Если она ещё и будет пытаться себя обеспечивать, то у неё не останется времени на радости жизни. Настоящий мужчина такого не допустит и обязан финансово обеспечить свою жену», — объяснил своё мнение Стефан.

17 % респондентов согласны, что парень может поддерживать свою девушку материально, но делать он это должен добровольно. Также необходимо позволять даме самой на себя зарабатывать — то есть не сажать её дома и не запрещать трудиться «хотя бы для души», как отметила одна из респонденток. Такого мнения придерживаются большинство девушек-участниц опроса.

Вопреки стереотипам, 43 % участников исследования уверены, что мужчина не должен обеспечивать женщину.

«Особенно в современном мире, где женщина может найти себе достойную работу и даже в чём-то сама помогать мужу финансово. Материальная зависимость девушки от парня осталась далеко в прошлом», — сообщила Евгения.

Оставшиеся придерживаются мнения, что в плане финансов в паре всё должно быть поровну.

Напомним, в июле исследователи «Фотостраны» выяснили, что только 22 % новосибирцев учат детей честности.

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