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Пропавший под Сочи подросток из Новосибирска погиб — следователи

 14 июля, 15:38
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Пропавший под Сочи подросток из Новосибирска погиб &mdash; следователи
фото с сайта pixabay.com

13-летнего Всеволода Коростелёва искали больше недели — его тело обнаружили в горах.

Новосибирский школьник отправился в поход вместе с 10 детьми от 11 до 16 лет и тремя взрослыми 3 июля, сообщают РИА Новости. Туристы шли через лес, который находится в двух километрах от заброшенного села Бабук-Аул.

«В какой-то момент он отбился от группы. Впоследствии был обнаружен рюкзак мальчика», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время расследования опросили всех попутчиков школьника, однако обстоятельства его гибели ещё устанавливаются. Правоохранители также оценят действия организаторов турпохода.

Напомним, пожилого мужчину потеряли между Новосибирском и Томском.

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