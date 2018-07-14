Станцию водоподготовки запустили в новосибирском селе Победа

Отдалённые районы Новосибирской области продолжают обеспечивать чистой водой, в селе Победа 12 июля запустили новую модульную станцию водоподготовки.

В населённом пункте проживают 425 человек, в том числе 98 детей. Обеспечить людей питьевой водой высокого качества, соответствующего требованиям СанПиН, удалось впервые за многие годы. До 2017 года централизованное водоснабжение в селе отсутствовало, вода подавалась из индивидуальных скважин.

«Субсидия из областного бюджета составила 19 млн рублей. Деньги направили на строительство 4,6 километра водопроводных сетей в селе, а также на саму установку водоподготовки производительностью 1 метр кубический в час», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Всего в 2018 году на обеспечение жителей Новосибирской области питьевой водой из регионального бюджета планируется потратить более 1 млрд рублей. Этих денег хватит на строительство семи модульных установок водоподготовки в Венгеровском, Куйбышевском, Сузунском районах.

Ранее глава области Андрей Травников заявлял, что во время рабочих поездок в районы позитивно оценил опыт подготовки пунктов раздачи питьевой воды в малых населённых пунктах.

Напомним, Роспотребнадор проверил пляжи Новосибирска — оказалось, вода на одном из популярных мест отдыха горожан не соответствует санитарным нормам.