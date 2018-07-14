Ураган на Алтае повалил дерево на ребёнка

Разбушевавшаяся стихия повалила деревья, одно из них упало на ребёнка — его отвезли в больницу.

Об урагане на Горном Алтае рассказали подписчики соцсетей вечером 13 июля.

По словам подписчиков, на базе отдыха «Любава» села Манжерок дерево упало на ребёнка. Врачи скорой помощи отвезли его в медучреждение. О его состоянии информации пока нет.

Пострадали и автомобили туристов. Некоторые из них при усилении ветра спешно отправились домой, но попали под град. Ледяные осадки в этот день настигли и Новосибирскую область.

«Мы не пострадали — как только начался ветер, сели в машину и уехали, но попали под град, благо он был небольшой. Хотели вернуться на базу, но там упало дерево при въезде, а потом уже узнали, что там произошло», — рассказали подписчики социальных сетей.

Напомним, в июне природный катаклизм обрушился на города Кузбасса и Алтая.