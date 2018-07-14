Почти с перепелиное яйцо: в Новосибирской области выпал огромный град

Осадки внушительного размера наблюдали жители Тогучинского и Новосибирского районов — град бьёт машины и растения на огородах.

О граде почти неестественного размера в селе Чемском и посёлке 8 Марта подписчики соцсетей сообщили накануне вечером. По словам очевидцев, стихия разбушевалась около 18:00.

Сибиряки жалуются, что осадки побили машины и оставили на них вмятины, а также повредили сельскохозяйственные насаждения.

«Возможно, стихия доберётся и до города», — предположили в группе «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в июне на Академгородок обрушилась гроза с градом.