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Почти с перепелиное яйцо: в Новосибирской области выпал огромный град

 14 июля, 12:18
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Почти с перепелиное яйцо: в Новосибирской области выпал огромный град
фото из группы «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте»

Осадки внушительного размера наблюдали жители Тогучинского и Новосибирского районов — град бьёт машины и растения на огородах.

О граде почти неестественного размера в селе Чемском и посёлке 8 Марта подписчики соцсетей сообщили накануне вечером. По словам очевидцев, стихия разбушевалась около 18:00.

Сибиряки жалуются, что осадки побили машины и оставили на них вмятины, а также повредили сельскохозяйственные насаждения.

«Возможно, стихия доберётся и до города», — предположили в группе «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в июне на Академгородок обрушилась гроза с градом.

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