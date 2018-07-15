Авария с фурой собрала утреннюю пробку из трамваев в Новосибирске

Женщина за рулём иномарки въехала в фуру и спровоцировала пробку из трамваев в Октябрьском районе.

Как сообщает группа «Новости Новосибирска Автоспас», ДТП произошло на улице Гурьевской сегодня утром, 15 июля. У «Мазды», двигавшейся со стороны улицы Толстого в сторону улицы Гаранина, отказали тормоза, в результате чего она выехала на «красный» и столкнулась с фурой.

В столкновении женщина-водитель получила травмы — к месту происшествия прибыли «скорая» и ГИБДД. Авария спровоцировала пробку из трамваев во всех направлениях.

Напомним, что светофоры на перекрёстке улиц Станиславского и Немировича-Данченко не работали двое суток, что стало причиной больших пробок.