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Болельщик раскрасил пятиэтажку в Новосибирске в цвета ХК «Сибирь»

 15 июля, 14:40
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Болельщик раскрасил пятиэтажку в Новосибирске в цвета ХК «Сибирь»
фото из группы «ХК Сибирь (Новосибирская область)» в соцсети «Вконтакте»

Обычная хрущёвка в новосибирском Академгородке превратилась в Дом болельщиков — её оформили фирменными цветами и символикой хоккейного клуба.

О Доме болельщиков хоккейной «Сибири» рассказали в группе клуба в соцсети «ВКонтакте». Обновлённая пятиэтажка в фирменных бело-голубых цветах клуба расположена на улице Иванова, 41. На ней красуется эмблема «Сибири», изображены хоккеист и коллажи.

«Идея и реализация принадлежит одному из самых преданных болельщиков нашего клуба — Дмитрию Казанцеву», — отметили в соцсетях.

В торжественном представлении пятиэтажки приняли участие болельщики и представители хоккейного клуба.

Напомним, что накануне Дмитрий Казанцев организовал необычную акцию в месте появления будущего ЛДС — он и группа болельщиков вбили там большой золотой гвоздь.

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