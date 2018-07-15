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Избитого матерью ребёнка госпитализировали с разрывом печени в Норильске

 15 июля, 15:42
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Избитого матерью ребёнка госпитализировали с разрывом печени в Норильске
фото с сайта pixabay.com

Двухлетний мальчик пострадал в результате ссоры родителей; его прооперировали, но состояние остаётся тяжёлым.

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» в отношении 20-летней жительницы Норильска. Как сообщает ведомство, в ходе ссоры со своим супругом в ночь с 12 на 13 июля «из-за разногласий в вопросах воспитания» она схватила двухлетнего сына за ногу и, бросив на пол, нанесла ему удар ногой в живот. В результате малыш получил закрытую травму живота с разрывом печени.

Мальчика госпитализировали в Норильскую больницу, где его срочно прооперировали. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии.

«В настоящее время по ходатайству следствия подозреваемая арестована судом. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в следственных органах.

Напомним, что в конце мая избитая медсестрой детской больницы № 4 девочка обрела семью в Новосибирске.

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