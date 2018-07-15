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Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

 15 июля, 09:10
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Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»
фото с сайта pixabay.com

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.

Жителю Новосибирской области Александру Губеру грозит тюремное заключение за запись в социальной сети «ВКонтакте», которую он сделал 24 сентября 2015 года.

«На странице сообщества, к которому имеет свободный доступ неограниченный круг лиц, обвиняемый разместил текст, содержащий лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе призыва) к совершению негативных действий в отношении представителей расовых, национальных, этнических, религиозных и языковых групп, а также признаки унижения человеческого достоинства, возбуждения вражды, ненависти по этнонациональному признаку, а именно по признакам пола, расы, национальности, языка, а равно по признаку отношения к религии», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

За каждое из перечисленных преступлений предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрят в Дзержинском районном суде.

Напомним, кибердружины поборются с онлайн-экстремизмом среди новосибирской молодёжи.

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