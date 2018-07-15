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Почти в два миллиона обошлись дороги без ремонта экс-главе Колывани

 15 июля, 11:09
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Почти в два миллиона обошлись дороги без ремонта экс-главе Колывани
фото с сайта pixabay.com

Бывший глава рабочего посёлка Колывань Новосибирской области Владимир Тайлаков оплатил подрядчику ремонт дорог, которого не было — суд требует вернуть деньги.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в декабре 2017 Тайлакова осудили за превышение полномочий и незаконное хранение оружия. Чиновнику назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года и один месяц условно с испытательным сроком в три года.

Суд признал чиновника виновным в оплате фактически невыполненного дорожного ремонта в 2012 году — подрядчику он незаконно отдал более 1,8 миллиона рублей. Экс-главе посёлка запретили распоряжаться его имуществом, на которое ранее был наложен арест — двумя внедорожниками, лодкой, а также садовым участком с летним домиком.

«Бывшему главе муниципального образования предстоит возместить вред, причиненный преступлением. Если он не сделает этого добровольно в установленный судом срок, возмещение будет произведено за счет продажи арестованного имущества», — сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, за покушение на мошенничество новосибирский экс-чиновник ответит в суде.

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