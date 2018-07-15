Под колёсами грузовика погибла жительница Новосибирской области
15 июля, 10:15
фото из группы «АСТ-54» «ВКонтакте»
Женщина перебегала дорогу и попала под машину — она получила травмы, несовместимые с жизнью.
ДТП произошло в селе Плотниково 14 июля, сообщают подписчики соцсетей.
По словам очевидцев, женщина переходила дорогу в неположенном месте.
«От сильного удара пострадавшая скончалась на месте», — сообщают подписчики.
Напомним, мужчина погиб в горящем автомобиле на трассе Новосибирской области.