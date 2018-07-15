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Под колёсами грузовика погибла жительница Новосибирской области

 15 июля, 10:15
Под колёсами грузовика погибла жительница Новосибирской области
фото из группы «АСТ-54» «ВКонтакте»

Женщина перебегала дорогу и попала под машину — она получила травмы, несовместимые с жизнью.

ДТП произошло в селе Плотниково 14 июля, сообщают подписчики соцсетей.

По словам очевидцев, женщина переходила дорогу в неположенном месте.

«От сильного удара пострадавшая скончалась на месте», — сообщают подписчики.

Напомним, мужчина погиб в горящем автомобиле на трассе Новосибирской области.

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