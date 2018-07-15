Под колёсами грузовика погибла жительница Новосибирской области

Женщина перебегала дорогу и попала под машину — она получила травмы, несовместимые с жизнью.

ДТП произошло в селе Плотниково 14 июля, сообщают подписчики соцсетей.

По словам очевидцев, женщина переходила дорогу в неположенном месте.

«От сильного удара пострадавшая скончалась на месте», — сообщают подписчики.

Напомним, мужчина погиб в горящем автомобиле на трассе Новосибирской области.