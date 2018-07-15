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В Кемерове начали сносить торговый центр «Зимняя вишня»

 15 июля, 12:54
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В Кемерове начали сносить торговый центр «Зимняя вишня»
фото с сайта pixabay.com

Спецтехника начала работу на площадке ТЦ «Зимняя вишня», где в результате крупнейшего пожара погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок.

О демонтажных работах сообщили в пресс-службе администрации города. Также было подписано соглашение о сносе здания, который начался вчера, 14 июля.

«Здание после пожара непригодно к дальнейшей эксплуатации: сгорели все основные несущие конструкции. Кроме того, по мнению собравшихся, „Зимняя вишня“ всегда будет ассоциироваться с гибелью ни в чём не повинных людей», — отметили в пресс-службе.

До 19 июля рабочие разберут внешние конструкции, после чего в Кемерово прибудет специальная тяжёлая техника — с её помощью вывезут металлические и железобетонные конструкции. Каждый этап демонтажа займёт 40 дней.

На месте снесённого ТЦ к 1 сентября появится сквер и будет благоустроен стихийный мемориал в честь погибших.

Напомним, что накануне из Москвы в Кемерово после психолого-психиатрической экспертизы этапировали начальника пожарного караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина — его обвиняют в халатности при тушении пожара в «Зимней вишне».

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