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Двух женщин спасли из горящей квартиры в Новосибирске

 16 июля, 15:56
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Двух женщин спасли из горящей квартиры в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Пожар произошёл в 10-этажном жилом доме в Кировском районе, причины возгорания устанавливают.

ЧП случилось в ночь на воскресенье, 15 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Загорелась квартира на улице Петухова, оттуда эвакуированы две женщины при помощи спасательных устройств капюшонного типа», — рассказали Сиб.фм в ведомстве.

Кроме того, из подъезда вывели 13 человек.

В квартире на первом этаже огонь повредил домашние вещи. Причину возгорания устанавливают.

Напомним, устроившего пожар в общежитии омского студента отправят в колонию.

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