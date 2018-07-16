Двух женщин спасли из горящей квартиры в Новосибирске

Пожар произошёл в 10-этажном жилом доме в Кировском районе, причины возгорания устанавливают.

ЧП случилось в ночь на воскресенье, 15 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Загорелась квартира на улице Петухова, оттуда эвакуированы две женщины при помощи спасательных устройств капюшонного типа», — рассказали Сиб.фм в ведомстве.

Кроме того, из подъезда вывели 13 человек.

В квартире на первом этаже огонь повредил домашние вещи. Причину возгорания устанавливают.

Напомним, устроившего пожар в общежитии омского студента отправят в колонию.