Двух женщин спасли из горящей квартиры в Новосибирске
16 июля, 15:56
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Пожар произошёл в 10-этажном жилом доме в Кировском районе, причины возгорания устанавливают.
ЧП случилось в ночь на воскресенье, 15 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
«Загорелась квартира на улице Петухова, оттуда эвакуированы две женщины при помощи спасательных устройств капюшонного типа», — рассказали Сиб.фм в ведомстве.
Кроме того, из подъезда вывели 13 человек.
В квартире на первом этаже огонь повредил домашние вещи. Причину возгорания устанавливают.
Напомним, устроившего пожар в общежитии омского студента отправят в колонию.