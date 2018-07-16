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Хоккеисты «Сибири» помоют машины болельщиков за тысячу рублей

 16 июля, 18:03
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Хоккеисты «Сибири» помоют машины болельщиков за тысячу рублей
изображение предоставлено пресс-службой хк «сибирь»

На несколько часов хоккеисты «Сибири» и девушки из группы поддержки станут автомойщиками.

Акция запланирована на 21 июля и пройдёт с 12 до 14 часов у ЛДС «Сибирь». Количество мест ограничено — 32 легковых автомобиля.
Обойдётся помыть машину у именитых хоккеистов в одну тысячу рублей. Все вырученные деньги направят на благотворительность.

«Заявки принимаются на почту pressa@hcsibir.ru. Первые 32 адресата получат ответное письмо с реквизитами для перечисления средств. После получения клубом подтверждающих документов о зачислении денег претендент будет включён в список участников», — сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Кстати, болельщикам такая идея пришлась по вкусу. Кто-то даже написал в комментариях, что ради участия в такой акции даже захотелось обзавестись машиной.

Напомним, президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку показали эскиз нового ледового дворца, который возведут в Новосибирске к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

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