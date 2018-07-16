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Миниатюрного пони показали посетителям Новосибирского зоопарка

 16 июля, 16:50
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Миниатюрного пони показали посетителям Новосибирского зоопарка
фото из группы «Новосибирский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте»

Жеребёнок по имени Бубенчик вышел к новосибирцам — сотрудники зоопарка продемонстрировали его фотографии.

Пони породы аппалуза в Новосибирском зоопарке — с 2017 года, рассказали в пресс-службе зоопарка. Животные выведены путём селекции, направленной на уменьшение роста.

«В нашей стране эти пони появились сравнительно недавно, но очень быстро нашли своих почитателей. Сейчас без этой породы не проходит ни одна выставка, ни один чемпионат среди лошадей класса пони», — сообщили в группе «Новосибирский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники зоосада отмечают, что пони аппалуза могут участвовать в различных шоу и в драйвинге — соревнованиях конных упряжек, а также учить маленьких детей основам верховой езды.

Напомним, пони в салоне «Хонды» удивил жителей Новосибирска.

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