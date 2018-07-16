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Жара и свежий ветер: Новосибирск находится под влиянием антициклона

 16 июля, 16:02
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Жара и свежий ветер: Новосибирск находится под влиянием антициклона
фото с сайта pixabay.com

В ближайшие дни погода в Новосибирской области существенно не изменится, сейчас на неё влияет антициклон.

«Он определяет погоду в Томской и Новосибирской областях. Регионы находятся в области повышенного атмосферного давления. Ветер будет свежий, осадков не ожидается. А вот над Алтайским краем и Республикой Алтай распространяется облачный массив, поэтому там дожди и грозы», — рассказала Сиб.фм начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Синоптики отмечают, что антициклон сместился к нам из районов Якутии и севера Красноярского края.

С 17 по 19 июля в Новосибирской области прогнозируется северо-восточный ветер с переходом на юго-западный. Сила ветра ожидается от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14.

Ночные температуры все три дня — от 14 до 16 градусов. Днём во вторник столбики термометров поднимутся до 27 градусов, в среду — до 28, а в четверг — до 29.

Напомним, в середине июля Горный Алтай пострадал от сильного урагана, разбушевавшаяся стихия повалила деревья, одно из них упало на ребёнка — его отвезли в больницу.

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