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«Поужинал арматурой» и зарезал бабушку омский наркоман

 16 июля, 15:08
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«Поужинал арматурой» и зарезал бабушку омский наркоман
фото с сайта pixabay.com

После употребления запрещённого вещества у мужчины начались галлюцинации, бабушка попалась ему под руку.

28-летний Пётр Сахнюк заказал наркотик по интернету и сразу же его употребил — инцидент произошёл 14 марта 2018 года, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Омской области.

После этого мужчине показалось, что он проглотил кусок арматуры. Вызвали скорую помощь. Молодой человек вернулся из больницы поздно ночью. В ответ на претензии своей 87-летней бабушки он ударил её ножом в шею, та скончалась на месте. Сахнюк позвонил в полицию и сообщил, что нашёл родственницу уже мёртвой. Но в ходе следствия подтверждено, что это ложные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», его рассмотрят в суде. Мужчина находится под стражей.

Напомним, томские учёные предложили выявлять потенциальных наркоманов по запахам.

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