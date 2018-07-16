2 балла
+21 °C
Курс ЦБ:
62,26
72,8

При столкновении с железными машинками пострадало авто в Новосибирске

 16 июля, 17:55
подходящие темы
При столкновении с железными машинками пострадало авто в Новосибирске
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске ребёнок выбросил из окна тяжёлый пакет с игрушками, который разбил стекло машины, — матери хулигана «всё равно».

15 июля жительница Новосибирска обнаружила своё припаркованное авто с приличной дырой в заднем стекле. Проведя небольшую проверку, она выяснила, что всему виной пакет с железными игрушечными машинками. Он прилетел из окна квартиры на десятом этаже дома на улице Выборной, 99/8.

«Мне долго не хотели открывать двери, но всё же маленькой щели удостоили. Дверь открыла мамаша, которая даже не захотела меня слушать, когда я показала ей орудие порчи (целый пакет железных машинок). Захлопнув дверь ещё и добавила, что ей всё равно, что натворил её сын», — сообщила хозяйка испорченной машины в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

В группе также отметили, что тяжёлый пакет мог упасть и на голову прохожему и причинить ему увечья.

Напомним, в июне коллекцию игрушечных автомобилей за миллион рублей выставили на продажу на новосибирском «Авито».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 9 июля, 17:16 • интервью

Деформация искренностью

Художник Себастьян Ликан — о воплощении детских сказок в жизнь и ценности воспоминаний из детства.
 30 июня, 09:05 • статья

Футбол меняет город

Самое футбольное лето в жизни россиян пришло и в Новосибирск. И пусть здесь не проходят игры чемпионата, но дух большой игры присутствует буквально во всём — в оформлении городских зон, в достижениях местных умельцев, в акциях универсама у дома.
 9 июня, 15:22 • репортаж

Полная свобода

«Если мы, взрослые, не будем их социализировать, сами дети никогда не созреют».
самое популярное
 6 июля, 12:02 • новость

Фото мастера спорта на каблуках в метро вызвало спор у новосибирцев

В интернете опубликованы фото и видео, где новосибирская женщина-пауэрлифтер идёт в метро в коротких шортах и на каблуках, — это привело к бурному спору среди пользователей соцсети.
 15 июля, 09:10 • новость

Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.
 8 июля, 15:29 • новость

За покупку дешёвого картофеля новосибирца избили продавцы на рынке

Женщина пожаловалась в соцсетях, что на Гусинобродском рынке в Новосибирске продавцы-иммигранты напали на её мужа.
 16 июля, 11:00 • новость

Мужчина и обнажённая девушка погибли под поездами в НСО

Тела двух человек обнаружили на железнодорожных путях в минувшие выходные, обстоятельства их гибели выясняются.
 3 июля, 13:44 • новость

Свора диких собак загрызла беззащитного кота в Иркутске

Страшным видео с камер наблюдения поделился иркутянин в соцсетях — на кадрах видно, как бешеные псы набрасываются на беззащитного кота.
 10 июля, 18:38 • новость

Гудронного щенка вылечили и спасли всем Новосибирском

Не так давно малышка не могла пошевелиться из-за гудрона и страдала от тяжёлого отравления — однако благодаря новосибирским волонтёрам и неравнодушным людям она стала чистой и здоровой.