При столкновении с железными машинками пострадало авто в Новосибирске

В Новосибирске ребёнок выбросил из окна тяжёлый пакет с игрушками, который разбил стекло машины, — матери хулигана «всё равно».

15 июля жительница Новосибирска обнаружила своё припаркованное авто с приличной дырой в заднем стекле. Проведя небольшую проверку, она выяснила, что всему виной пакет с железными игрушечными машинками. Он прилетел из окна квартиры на десятом этаже дома на улице Выборной, 99/8.

«Мне долго не хотели открывать двери, но всё же маленькой щели удостоили. Дверь открыла мамаша, которая даже не захотела меня слушать, когда я показала ей орудие порчи (целый пакет железных машинок). Захлопнув дверь ещё и добавила, что ей всё равно, что натворил её сын», — сообщила хозяйка испорченной машины в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

В группе также отметили, что тяжёлый пакет мог упасть и на голову прохожему и причинить ему увечья.

Напомним, в июне коллекцию игрушечных автомобилей за миллион рублей выставили на продажу на новосибирском «Авито».