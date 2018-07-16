Шесть человек погибли на новосибирской железной дороге

За несколько дней на железной дороге в Новосибирской области смертельные травмы получили шесть человек.

«Трагедии произошли с 13 по 15 июля. По всем фактам организованы проверки. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествий», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

В пятницу два случая произошли в Новосибирске — на станциях Новосибирск — Западный и Новосибирск — Восточный. Погибли пожилая женщина и мужчина. На следующий день вечером в Каргатском районе на остановочном пункте Груздевка грузовой поезд сбил мужчину, а вблизи пункта Шагаловский под другим поездом погибла 24-летняя жительница Оби.

В воскресенье трагедии произошли на станции Каргат и станции Иня — Восточная. В первом случае грузовой поезд сбил женщину, во втором — под электричку попал житель Новосибирска.

В ведомстве отмечают, что зачастую смертельные случаи на железной дороге происходят из-за невнимательности и неосторожности пешеходов, а также грубого пренебрежения правилами.

Напомним, в июне на железнодорожных путях в Алтайском крае грузовой состав столкнулся с УАЗом, который переезжал через линию, водитель чудом остался жив.